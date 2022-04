Zonder hem kende niemand Will Tura, en mocht Daft Punk hun zaakjes zelf regelen. Dik verdiend dus, die MIA-carrièreprijs voor Jean Kluger (85). De platenbaas geldt als stille kracht in de Belgische muziekindustrie, bij wie alles wat hij aanraakt in goud verandert. Alleen aan zijn eerste wereldhit verdiende hij geen cent.