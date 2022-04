Straf: 95-jarige man vliegt rechtopstaand mee met vliegtuig en vestigt wereldrecord

Ivor Button is zelfs op 95-jarige leeftijd niet verlegen om een stunt. De Brit waagde zich zaterdag aan ‘wing walking’, waarbij je rechtopstaand meevliegt op de vleugels van een vliegtuig. Een straffe prestatie die hem bovendien een wereldrecord opleverde: hij is namelijk de oudste ooit die de stunt uitvoerde.

Schrik heeft de Brit naar eigen zeggen niet gehad. “Ik was meer bezorgd dat ik het koud ging hebben”, aldus Button. Hij brak zaterdag het record van Thomas Lackey, die 93 jaar was toen hij in 2013 over de Ierse Zee vloog. Met de vlucht zamelde Button geld in voor een goed doel dat zich inzet voor mensen met spierziekte Ataxie.

