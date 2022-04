Merol heeft met ‘Troostprijs’ haar eerste album klaar: “Merel is een beetje een schijterd, maar wat ik met Merol kan doen geeft me kracht”

We kennen haar van Hou je bek en bef me, Foefsafari en haar indrukwekkende passage in De slimste mens ter wereld. Maar nu vindt Merol (31) – de alias van Merel Baldé – het de hoogste tijd om meer van zichzelf te laten zien. Of vooral horen. Dat doet ze met haar debuutalbum Troostprijs, dat op 15 april verschijnt. “Soms heb ik iemand nodig die me even duidelijk maakt wat ik de voorbije drie jaar heb gedaan.”