Onoplettende wandelaar veroorzaakt zware valpartij in het peloton, helpende fan maakt het alleen maar erger

De tweede etappe in de Ronde van Turkije is maandag opgeschrikt door enkele zware valpartijen. Eén daarvan werd veroorzaakt door een onoplettende wandelaar die rustig in het midden van een baan langs de kust kuiert terwijl het peloton in zijn rug op hem afstormt. Een man langs de kant reageert net te laat en maakt de crash enkel erger wanneer hij de man in laatste instantie nog probeert weg te trekken (bekijk de beelden hieronder). De Franse sprinter Nacer Bouhanni en de Spanjaard Manuel Penalver kwamen stevig ten val en gaven op. Ze werden naar het ziekenhuis afgevoerd.