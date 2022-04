Eén geval van nieuwe BA.4-omikronversie ontdekt in ons land

Er is een nieuwe versie van de omikronvariant van het coronavirus ontdekt in ons land, zo melden de virologen Marc Van Ranst en Piet Maes (KU Leuven) maandag. De versie kreeg de naam BA.4 en is ook al in enkele andere landen opgedoken.

Het BA.4-geval is een staal dat afkomstig is uit Franstalig België en vorige week door de ULB is uitgelezen. Ondertussen is er ook al een BA.5-versie gekend in de wereld, maar voorlopig zijn er geen indicaties dat die versie in België circuleert. In Zuid-Afrika, Botswana, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk zijn ook gevallen opgedoken van BA.4 en BA.5.

Volgens Van Ranst is het feit dat er nieuwe versies opduiken geen groot nieuws. “Virussen stapelen mutaties op, dat is gewoon wat ze altijd doen”, stelt de viroloog. “Er gaan nog nieuwe versies boven water komen. Ik heb liever subversies van omikron dan een volledig nieuwe variant.”

Of de versies even, meer of minder ziekmakend zijn dan de BA.2-versie, die op dit moment het overgrote deel uitmaakt van de coronabesmettingen in ons land, is nog te vroeg om te zeggen. In Zuid-Afrika leiden de versies alvast niet tot een grote toename in aantal besmettingen, ziekenhuisopnames of overlijdens, zo schrijft viroloog Tulio de Oliveira, directeur van de onderzoeksinstelling Krisp (universiteit van KwaZoeloe-Natal) maandag op Twitter.