Masters-winnaar Scottie Scheffler incasseert bijna half miljoen euro per rondje golf

Scottie Scheffler, Scottie wie? Die vraag stelt u zich vast. Maar vergis u niet. De 25-jarige Amerikaanse golfspeler won zondag de prestigieuze Masters en is regerend nummer één van de wereld… die bijna half miljoen euro per rondje golf incasseerde.

Basketter wordt golfer

Scottie Scheffler werd geboren in New York, maar hij verhuisde op zijn zevende, samen met vader Scott en moeder Diana, naar Texas waar hij aan de High School en aan de University of Texas eerst studies met basketbal combineerde. Daarna schakelde hij om naar golf. De juiste beslissing, zo blijkt nu.

Huilende Scottie

Zondagmorgen, voor de start van zijn vierde en laatste ronde op The Masters, had Scheffler er geen goed oog in. Ook al ging hij toen reeds aan de leiding. “Ik huilde als een klein kind, omdat ik twijfelde aan mezelf. Ik had het gevoel dat ik niet klaar was om het af te maken, dat ik zou falen”, gaf Scheffler na zijn zege toe. Gelukkig was er zijn vrouw Meredith, die hem kon kalmeren. Eens op de baan was Scheffler weer snel zichzelf. Eén en al rust.

© REUTERS

Laatste man op driving range

Scottie Scheffler is een trainingsbeest. Dat bewees hij andermaal op Augusta National waar hij, zowel op vrijdag- als zaterdagavond bij kunstlicht, op de driving range samen met coach Randy Smith aan zijn swing werkte. Succes komt niet zomaar. Hij won vier van zijn zes laatste wedstrijden. Mede dankzij caddie Ted Scott, die in 2012 en 2014 The Masters al won toen hij de golftas van Bubba Watson droeg.

© AFP

Vreemde swing

De swing van Scottie Scheffler is er geen uit de boeken. Vooral het voetenwerk bij zijn slagen is volgens puristen op zijn minst onorthodox. Té veel beweging. Maar het loont dus wel. Het past ook in de huidige tendens waar een klassieke swing verdrongen wordt door “self made swings”. Zoek maar eens een You Tube-filmpje van Matthew Wolff op.

Kassa rinkelt

Op de Amerikaanse PGA Tour wordt er erg genereus met dollars gestrooid. Bij zijn laatste vier zeges verdiende Scottie Scheffler achtereenvolgens 1.476.000, 2.160.000, 2.100.000 en 2.700.00 dollar. Dus in het totaal 8.436.000 dollar (7.747.622 euro). Bijna een half miljoen euro per gespeelde ronde voor de regerende nummer één van de wereld dus.