Genkse mode-ontwerpster brengt eerste collectie uit

De Genkse mode-ontwerpster Julie Houben brengt haar eerste collectie ‘Summer Euphoria’ uit. Ze heeft eigenhandig een mode-label uit de grond gestampt en tekent alle ontwerpen zelf. Ze studeerde fashion design in Milaan en kwam daar op het idee om haar eigen kledinglijn te ontwerpen. Het is een exclusief high end modemerk voor de moderne vrouw. Het nieuwe bedrijf heeft een showroom in Genk en mensen kunnen een afspraak maken via de website om een persoonlijk bezoek te plannen.