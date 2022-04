Lommel

Dirk Flipkens uit Lommel wil een boostervaccin, maar krijgt maar geen afspraak vast bij eerstelijnszone Noord-Limburg. Eind april sluit immers het laatste vaccinatiecentrum in De Soeverein. “Geen nood”, verzekert voorzitter Theo Hamblok. “Er komt een vaccinatiepunt in het Noorderhart ziekenhuis in Pelt.”