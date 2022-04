Limburgse gemeenten schieten 2.846 everzwijnen dood in één jaar tijd

Everzwijnen eten geven is verboden en ze aaien is erg gevaarlijk. Dat zegt de Genkse schepen Toon Vandeurzen. Het is onverstandig wat die mannen gedaan hebben, zegt ook Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. Volgens Janssen zijn de bewuste evers tamme dieren die ergens ontsnapt zijn of losgelaten zijn. Ondertussen zit Genk aan 150 afgeschoten everzwijnen per jaar en wil ze dat aantal opdrijven. Enkel Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, Oudsbergen en Beringen schieten meer everzwijnen af. In heel Limburg hebben jagers het afgelopen jaar 2.846 everzwijnen doodgeschoten. De lokale besturen voeren de strijd nog op. Gemeenten geven jagers de opdracht zoveel mogelijk everzwijnen te doden omdat ze overlast veroorzaken in tuinen en tussen huizen en omdat ze een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid.