Temperaturen tot 21 graden, maar krijgen we opnieuw Saharastof over ons heen?

De start van de tweede week van de paasvakantie heeft zachte lentedagen met zich mee gebracht, dinsdag zelfs met temperaturen tot 21 graden in de Kempen. Maar krijgen we, net als in maart, ook opnieuw een dikke laag Saharazand over ons heen?

Dat de lente opnieuw in het land is, heeft alles te maken met een zuidelijke luchtstroom vanuit Noord-Afrika. De temperaturen kunnen dinsdag makkelijk tot 17 graden oplopen in de Ardennen en zelfs tot 21 graden in de Kempen. De zon verstopt zich echter vaak achter de wolken.

“Er is vanuit het zuiden van Europa een nieuwe wolk met zand en stof op weg richting Frankrijk en vanaf morgen trekt die ook richting de Benelux”, zegt weerman Nicolas Roose van Noodweerbenelux. “De zon is zeker aanwezig maar het wordt een melkachtige lucht, gesluierd door hoge wolkenvelden en van tijd tot tijd ook middelhoge wolken. De impact is echter niet te vergelijken met de vorige keer in maart.”

Krachtigere zon

Afgelopen maand, midden maart, zorgde het zogenaamde Saharastof voor dikke cirruswolken en zo ook voor veel minder zon dan gehoopt. “Ik bijt in het stof”, verontschuldigde weerman Frank Deboosere zich op ludieke wijze op Twitter. Dat zit zo: de voorspelde zon, en daarbij horende warme temperaturen, zaten verstopt achter de dikke wolkenvelden. Wat we in de plaats kregen? Saharazand. Straten, wagens en ook zonnepanelen bedolven onder het stof. En een oranje lucht.

“Dat zal nu niet het geval zijn”, zegt Roose. “Op de meest recente weermodellen is te zien dat we temperaturen van 18 en 19 graden krijgen, en daar zullen de wolken weinig aan veranderen deze keer. De zon staat hoger dan in maart en heeft dus al meer kracht. De zon zal de wolkenvelden wegbranden.” Hetzelfde effect zien we volgens de weerman ook tijdens de zomermaanden. “Klassieke mistsituaties worden dan ook weggebrand door de zon.”

Wie woensdagochtend opstaat, zal misschien wel een laagje stof op de auto zien liggen. “In de nacht van dinsdag op woensdag is er wel lichte neerslag mogelijk. Als er dan regen uitvalt, komt er ook stof mee. Dat kan dus toch een laagje achterlaten op de auto of de zonnepanelen, maar zeker niet in dezelfde mate als in maart.”