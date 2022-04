Genk

In de Staatstuinwijk in Genk komen wilde everzwijnen steeds dichter bij de bewoners. Het is zelfs zo ver gekomen dat de dieren uit de hand eten. Livio Di Tillio woont hier al meer dan 50 jaar en geeft alle dieren zoals vossen en vogels dagelijks eten. Daar horen vanaf nu ook everzwijnen bij. Elke avond tussen 17u en 19u komen de dieren eten zoeken in de straat. Volgens buurtbewoners zijn ze helemaal niet agressief