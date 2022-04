Volgt er tijdelijke werkloosheid voor werknemers Ferrero-fabriek in Aarlen?

Dinsdag/morgen in de vroege namiddag vindt een nieuwe vergadering plaats tussen de directie en de vakbonden bij Ferrero in Aarlen. Dat meldt de woordvoerder van de groep. De vakbonden willen een werkplanning voor de zowat 725 werknemers van de fabriek die vrijdag gesloten werd door het federaal voedselagentschap FAVV in de nasleep van de salmonella-uitbraak in de fabriek.

De vakbonden kregen tijdens een eerste vergadering vrijdag geen antwoorden over hoe de komende weken er zullen uitzien voor het personeel van de site. “We hebben een werkplanning gevraagd voor ten minste de twee komende weken”, aldus Sylviane Arnould van de christelijke vakbond CSC. “De meeste werknemers hadden deze week in verlof moeten zijn, maar we willen weten hoeveel van hen zullen kunnen deelnemen aan de opkuisoperaties vanaf volgende week.”

Volgens de vakbond is het “zeer waarschijnlijk” dat een deel van het personeel in tijdelijke werkloosheid wordt gezet. De vakbonden gaan dinsdag ook een financiële interventie van de directie op de agenda zetten, “om de verliezen op het nettoloon van de werknemers te beperken”.

Het parket van Luxemburg heeft maandag laten weten een onderzoek te starten naar Ferrero in Aarlen. De woordvoerder van Ferrero in België zegt dat het parket de directie nog niet op de hoogte heeft gebracht over dat onderzoek.