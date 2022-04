In 20 landen minder dan 10 procent van de bevolking gevaccineerd

In 20 landen is nog minder dan 10 procent van de bevolking ingeënt tegen COVID-19. Dat meldt het expertenpanel rond vaccinatiebeleid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De uitrol van coronavaccins is gebeurd op een “ongezien ritme”. Bijna alle landen binnen de twaalf maanden begonnen met de vaccinatie, aldus de experts in een persbericht.

In twintig landen is echter nog geen 10 procent van de bevolking gevaccineerd, aldus Kate O’Brien, vaccinatieverantwoordelijke van de WHO, tijdens een persconferentie. Midden januari waren dat er nog 34.

De meeste van die landen bevinden zich in Afrika, maar ook in het Midden-Oosten, Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië en de westelijke Stille Oceaan. “Het zijn landen die zeer hard werken om hun vaccinatieprogramma’s te versnellen”, aldus O’Brien.

De WHO helpt de landen om hun vaccinatiegraad op te krikken, voornamelijk in Afrika. “We moeten ervoor zorgen dat de bevolking die een hoog risico loopt prioritair gevaccineerd worden wanneer de vaccinatieprogramma’s versnellen”, zegt O’Brien. Ze heeft het dan over mensen die meer risico lopen om zwaar ziek te worden en gezondheidswerkers.

Wereldwijd is de vaccinatiegraad bij groepen die prioriteit moeten krijgen “onvoldoende”, aldus de experts ook. Vandaag is 65 procent van het gezondheidspersoneel gevaccineerd en 69 procent van de zestigplussers.

In het persbericht meldt de expertengroep ook dat Covax, het steunmechanisme om mensen in arme landen te vaccineren, over voldoende dosissen beschikt om tegen juni 70 procent van de bevolking in de 92 lage- en middeninkomenslanden die aanspraak maken op steun van Covax, te vaccineren tegen juni. De WHO wil tegen midden 2022 70 procent van de bevolking van elk land vaccineren.

O’Brien waarschuwt ook dat de pandemie nog niet voorbij is. Er kunnen altijd nieuwe varianten opduiken en omdat er minder getest wordt, is het niet altijd meteen duidelijk dat er een nieuwe besmettingsgolf is. Ze riep de overheden dan ook op om voorzichtig te zijn bij het opheffen van de maatregelen, maar ook het dodental in het oog te houden.

De experts zeggen ook nog niet over voldoende informatie te beschikken om een tweede boostervaccin tegen corona aan te bevelen. Het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA en het Europese gezondheidsagentschap ECDC hebben eerder deze maand het licht op groen gezet voor een tweede boosterdosis voor mensen van 80 jaar en ouder.