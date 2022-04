De nog aan te stellen parkeermanager krijgt de opdracht om het autogebruik terug te dringen, zonder dat de stad minder aantrekkelijk of minder bereikbaar wordt. — © Chris Nelis

Genk

Genk is op zoek naar een manager die het parkeren in de stad moet coördineren. Meteen wordt ook de samenwerking met parkeerbeheerder OPC in vraag gesteld.