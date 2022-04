Italiaanse renner was 20 minuten buiten bewustzijn na crash in Amstel Gold Race: “Ik weet niet meer wat er gebeurd is”

“Ik ben de herinnering kwijt aan wat er gisteren is gebeurd bij de Amstel Gold Race”, vertelt Battistella op Twitter. “Ik sloeg zo hard tegen de grond dat ik 20 minuten of langer niet bij bewustzijn was. Gelukkig zei de medische staf in het ziekenhuis dat alles “ok” was. Ik moet nu herstellen en onder toezicht blijven.”

Astana liet zondag al weten dat Battistella flinke verwondingen in het gezicht had opgelopen. Hij brak één tand en moest aan de wenkbrauw en bovenlip gehecht worden.

