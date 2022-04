Oostenrijkse kanselier Karl Nehammer: “Ontmoeting met Poetin was zeer direct, open en lastig”

Het gesprek dat de Oostenrijkse kanselier Karl Nehammer maandag had met de Russische president Vladimir Poetin nabij Moskou was “zeer direct, open en lastig”. Dat zei Nehammer na afloop van de ontmoeting. Hij voegde eraan toe dat zijn belangrijkste boodschap aan Poetin was dat de oorlog in Oekraïne moet eindigen, omdat “in een oorlog aan beide kanten verliezers zijn”.