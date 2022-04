Zin in zonnebrillen: deze hippe modellen passen bij de vorm van je gezicht

In je tuin, in de auto, tijdens een wandeling of op een terrasje: met de juiste zonnebril op je neus krijgt je look automatisch een vleugje extra glamour. Op zoek naar het ideale montuur? Met deze tips vind je de bril die past bij de vorm van je gezicht.

Op zoek naar een nieuwe zonnebril? Verliefd op een hoekig exemplaar of verzot op een pastelroze vlinderbril? Vergeet even de trends en kijk eerst eens naar de vorm van je gezicht. Niet elke zonnebril past immers bij elk type. We vroegen raad aan brilstylist Joke Amend. Zij onderscheidt zeven categorieën gelaatstypes en legt uit met welke brillen je het meeste indruk maakt.

Ovaal gezicht

Kenmerken: goede verhouding tussen de lengte en breedte van het gezicht.

“Prijs jezelf gelukkig: je kan bijna alle monturen aan. Wees echter niet te enthousiast met ronde modellen. Deze kunnen je ovale gezichtsvorm iets ronder doen lijken.”

Dolce & Gabbana - 200 euro via www.dolcegabbana.com

Isabel Marant - 180 euro via www.isabelmarant.com

Ray-Ban via de Bijenkorf - 155 euro via www.debijenkorf.be

Rond gezicht

Kenmerken: kort en breed gelaat in combinatie met bolle wangen - het breedste deel van het gezicht - en een volle kin.

“Ideaal is een fijne, hoekige bril omdat deze niet te zwaar overkomt en je gezicht minder rond doet lijken. Een speelse bril kan perfect, al kies je best niet voor een oversized exemplaar.”

Zara - 19,95 euro via www.zara.com

Natan Eyewear - 274 euro via www.natan-eyewear.be

Ralph Lauren - 104 euro via www.debijenkorf.be

Vierkant gezicht

Kenmerken: kort en breed gezicht met scherpe hoeken, een brede kaaklijn en voorhoofd.

“Je gelaat krijgt een zachte uitstraling dankzij een ronde bril. Een (halve) pilotenbril is ook een goede optie omdat deze het gelaat optisch gaat rekken. Om je gezicht langer te laten lijken, kan je opteren voor een montuur zonder rand aan de onderkant. Dat heeft een verlengend effect. Horen niet thuis in je collectie: een rechthoekige bril en een breed, zwart montuur. Dat maakt je gezicht erg druk.”

Nodig

Chloé - 390 euro via www.chloe.com

Ray-Ban via Pearle - 169 euro via www.pearle.be

Komono - 69 euro via shop.komono.com

Driehoekig of peervormig gezicht

Kenmerken: smal voorhoofd en een brede kaaklijn.

“Jouw ideale model is een vlinderbril omdat deze de bovenkant van het gezicht optisch breder maakt. Ook een bril met een breed staafje aan de bovenkant van het montuur zal je voorhoofd verbreden. Dat zorgt voor een harmonisch evenwicht tussen de boven- en onderkant van je gezicht.”

Vogue - 104 euro via www.vogue-eyewear.com

Ace & Tate - 110 euro via www.aceandtate.com

Dior- 360 euro via www.dior.com

Hartvormig gezicht

Kenmerken: breed voorhoofd, puntige kin en een lange kaaklijn.

“Een (halve) pilotenbril is je beste vriend omdat deze je kaaklijn onderaan zal verbreden en dus meer harmonie creëert met het voorhoofd. Kies bij voorkeur voor een model met oorveren onderaan de bril om ter hoogte van je kin een bredere indruk te creëren. Het vlindermodel maakt je gelaat bovenaan breder en past je dus minder goed. Het exemplaar legt als het ware te veel het accent op het zwaarste punt van je gelaat.”

Ray-ban - 139 euro via www.hansanders.be

H&M - 5,99 euro via www.hm.be

Chanel - 410 euro via www.debijenkorf.be

Diamantvormig gezicht

Kenmerken: breedste deel ter hoogte van de jukbeenderen, smal voorhoofd en een puntige kin.

“Een retrobril, waaronder een vlindermodel, met accenten aan de bovenkant maken je voorhoofd optisch breder. Ook ronde modellen staan je prima, want deze maken je gelaat minder spits. Let erop dat de aanzet van de oorveren niet onderaan zit, want dat maakt je jukbeenderen breder.”

Komono - 59 euro via shop.komono.com

Michael Kors - 140 euro via www.michaelkors.eu

Sacha - 9,99 euro via www.sacha.be

Rechthoekig gezicht

Kenmerken: langer dan breed gezicht, groot voorhoofd, jukbeenderen en kaaklijn zijn ongeveer even breed.

“Een rechte bril met een strak design zal je gelaat korter maken. Een ronde of ovale bril staat je ook goed omdat deze je gezicht minder hoekig maakt. Oversized kan: dit exemplaar geeft minder ruimte tussen jukbeenderen en montuur. Het vlindermodel en een randloos exemplaar gaan je gezicht optisch verlengen en koop je dus beter niet.”