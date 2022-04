Wandelaars leren alles over klimaatverandering in Hengelhoef

Houthalen-Helchteren

Zondag nam een natuurgids in Hengelhoef een sliert wandelaars op sleeptouw voor een klimaatwandeling. Johan Stalmans was hiervoor speciaal van Leopoldsburg gekomen. “Dankzij corona ga ik nu meer wandelen. Ik ben naar hier gekomen omdat ik mij ook verantwoordelijk voel voor de klimaatverandering en ik er nog meer wil over weten”, zegt hij. Boven op de stuifduin vertelde de gids over de klimaatonrechtvaardigheid: ”Wij zijn de grootste vervuilers en de boeren in het Zuiden zijn er de dupe van. De koffieboeren hebben door de opwarming van de aarde 30% minder opbrengst.” Dat er nu zo veel everzwijnen zijn heeft ook te maken met de zachte winters waardoor er meer biggen kunnen overleven. Wanneer we voorbij het gerooide fijnsparrenbos komen, legt gids Wieske uit dat een klein insect met de naam letterzetter de bomen doodde door onder de schors gangen te boren. ”Naar verluidt was het nochtans het fijnste fijnsparrenbos van Limburg, omwille van de vele bijzondere paddenstoelen.” jli