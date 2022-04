Malou Soetaerts verkozen tot Miss Fabulous World 2022

De uit Sint-Truiden afkomstige Malou Soutaerts is op 26 maart verkozen tot Miss Fabulous World 2022 in het Mas Théatre in Parijs.

Miss Fabulous World een internationale verkiezing die nog maar twee jaar bestaat en als doel heeft vrouwen ervan bewust te maken dat elke vrouw ongeacht haar leeftijd en gewicht mooi kan zijn. Eén van de taken als winnares is dan ook om vrouwen die heel wat tegenslagen gehad hebben een hart onder de riem te steken en te steunen.

Door corona moest de eerste selectie gebeuren aan de hand van foto's en een gesprek. De dag voor de finale was er wel nog een casting waar de deelneemsters moesten defileren in badpak en avondkledij en vond er een vragenronde plaats. Uiteindelijk bleven er nog zes finalistes over. Er hadden er immers velen afgehaakt omwille van corona. Toch vond Malou het fijn dat zij zelf is gebleven. “Je leert daar immers veel nieuwe mensen en culturen kennen”. Malou was aangenaam verrast dat zij werd uitgeroepen tot Miss Fabulous World, alhoewel ze toch al heel wat ervaring heeft opgedaan in het missenwereldje. Ze startte ermee in 1990 toen ze eerste eredame werd bij Miss Limburg. Daarna werd ze nog eerste eredame Miss Limburg International en werd ze uitgeroepen tot Miss Sympathie bij de verkiezing Miss Vlaanderen. Haar eerste passage bij de missverkiezingen sloot ze succesvol af met de titel van Miss Haspengouw. Door de komst van haar dochters Céline en Camille moest ze stoppen. In 2012 nam ze dan weer deel aan Miss de Luxe, waar ze twee jaar de coaching deed. Tot slot volgde nog Mrs. Europe (waar ze vierde eredame werd) en Mrs Global Universe.(Foto's Stefaan Bogaerts)