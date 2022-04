Mannen leren bakken bij Pasar Kortessem

Na enkele coronajaren kon Pasar Kotsove zijn kookles voor dummies weer organiseren. De mannen mogen dan koken en de dames proeven en jureren. Het thema voor dit jaar was mikkemannen en gebakjes. Gelegenheidsbakker Kris Lambrechts verdeelde mannen in twee groepen. Eén groep mocht de mikkemannen maken, de andere soezen.

Voor de mikkemannen mengde men bloem, boter, gist, water, suiker en rozijnen. Vervolgens afwegen in deegjes van 150 gram en kneden. Na 45 minuten rijzen en 10 minuten in de oven konden ze gegeten worden. Voor het soezenbeslag gebruikte men bloem, margarine en eieren. Het water werd aan de kook gebracht en de bloem werd eronder gemengd. Vervolgens de eieren eronder mengen tot een stevig beslag. Voor de afwerking werden de éclaires gevuld met pudding en een laagje chocolade. De authentieke eendjes werden afgewerkt met slagroom, ananas en pudding. De dames mochten deze heerlijke gebakjes proeven en genoten ervan. De koks werden beloond met een '10 op 10'. Dit alles werd geserveerd met Vliermaalse Schorpion en het lokale Pandinusbier.

Op 24 april vanaf 10 uur organiseert Pasar Kortessem een spek- en eieren wandeling in het kader van Wonder lekker Limburg in Zammelen. De opbrengst gaat integraal naar Het Rode Kruis Kortessem. Info: www.pasar.be/kortessem