Een Dott van een maximum: Schot pot 23 jaar na datum nog eens 147 op WK snooker

Onder meer door ernstige slaapstoornissen haalt Graeme Dott (44) al een poos zijn beste niveau niet meer aan de snookertafel. Maar op een goeie dag is de wereldkampioen van 2006 tot erg veel in staat. Zo bewees de Schot maandag tijdens de WK-kwalificaties in Sheffield. Dott potte tegen de Chinees Pang Junxu zijn eerste officiële 147-break sinds… 1999. Wordt de 175ste maximum in de geschiedenis van het profsnooker niet meer geëvenaard tijdens deze kwalificaties of de eindfase in het Crucible, dan is hij straks 30.000 euro waard. Daar kan nog minstens 26.000 euro bijkomen, als Dott (WR 34) woensdag tegen Jamie Clarke (WR 66) de laatste voorronde overleeft. (mg)