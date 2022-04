Wijkvereniging Bloem en Vrucht verjongt bestuur

Houthalen-Helchteren

Na twee jaar stilstand ten gevolge van corona was het zaterdag op de receptie alle hens aan dek voor de leden van Bloem en Vrucht, een wijkvereniging in Tenhout. Het oud-bestuur gaf dit jaar de fakkel door aan de jongere generatie. Marc Van Herck is de nieuwe voorzitter. “Ik ben de derde voorzitter van de vereniging die in 1958 werd opgericht”, vertelt hij. ”De wijk is sindsdien verjongd en heeft een andere samenstelling, hetgeen het nieuw bestuur nu weerspiegelt. Door corona hebben we twee jaar stilgelegen. Vandaag vieren we eigenlijk twee keer nieuwjaar met vertraging,” zegt Marc. “Inmiddels hebben we al een website opgestart en is de communicatie tussen de 167 leden al wat geprofessionaliseerd. We houden tegelijk ook vast aan de traditionele rommelmarkt, de jaarlijkse feesten en natuurlijk ook onze kernopdracht: de materialenuitleendienst.”jli