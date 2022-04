50én Maaseik drie dagen naar Groningen

De leden van 50én Maaseik trokken drie dagen naar Groningen. Ze genoten van een fijn verblijf in een hotel middenin de stad en van de mooie stad die Groningen is.

“Ondanks het tegenvallend weer waren we drie dagen heerlijk er tussen uit”, klinkt het bij de leden van 50én. “Een gezellig en een prima hotel middenin de markt van de stad Groningen, een rondleiding en een boottocht door de grachten en een gezellig samenzijn. Op de heenweg bezochten we het klein, maar fijne openluchtmuseum van Ootmarsum en op de terugrit de exotische tuinen van de Orchideeën Hoeve in de Noordoostpolder. De stad Groningen is een oude, levendige studentenstad waar heel wat te beleven valt. Onze verzorging was op basis van halfpension, inclusief de gidsen, de inkomgelden en een zeer smakelijk diner op de terugweg.”

Meer info: www.50enm.be