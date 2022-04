Kinrooi

Jan Luyten, dirigent van het Sint-Martinuskoor en organist in Kinrooi en Molenbeersel, trok samen met zijn vrouw Jet Segers naar Kenia. “We gingen daar meehelpen aan ‘Annick for Kenya’ van Eddy Van Uytsel, de papa van vermoorde Annick Van Uytsel. “We deden allerlei klusjes in een school”, vertellen ze. Er wordt ook geld ingezameld om de studies van arme meisjes te betalen.” pabr