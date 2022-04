Ferm Meeuwen houdt eerste Ladies Night

Oudsbergen

Ferm Meeuwen organiseerde vrijdagavond een Ladies Night in ’t Heem. “Na twee jaar kunnen we weer afspreken met vriendinnen en genieten van een fantastisch gezellige avond”, klinkt het. Duo-voorzitters Odette en Mieke en het hele Ferm-team zorgden voor huisbereid gebak en enkele tientallen gezellige kraampjes waar de dames gezondheidstips, leuke hebbedingetjes, een fotoshoot en natuurlijk wat wellness konden meepikken. “Onze 200 goodybags zijn allemaal de deur uit. Dank aan iedere gulle en helpende hand. Zonder ons Ferm-team en onze sponsors was het zeker niet gelukt”, weten Mieke en Odette. rdr