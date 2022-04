Rusland wil niet weten van tijdelijke wapenstilstand tijdens vredesgesprekken

De gevechten in Oekraïne zullen tijdens de vredesbesprekingen blijven doorgaan. Dat zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov. Poetin gaf tijdens de eerste gesprekken opdracht de wapens te laten zwijgen, maar dat zal nu niet meer het geval zijn.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne

Lavrov ziet geen reden om de gesprekken te stoppen, maar evenmin om de militaire operaties te onderbreken, zegt hij in een gesprek met een Russische staatszender. Hij vindt dat de Oekraïners te veel dralen. Een wapenstilstand is pas aan de orde als er een definitief akkoord is, aldus Lavrov.

Volgens de minister verlopen de gesprekken moeizaam omdat het Westen Rusland beschuldigt van oorlogsmisdaden, in zijn ogen overigens ten onrechte.