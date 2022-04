Twintig Riemstse kinderen vier dagen lang ondergedompeld in de musicalwereld

Van 4 tot en met 7 april konden twintig Riemstse kinderen van 7 tot en met 15 jaar weer zingen, dansen en acteren in 't Paenhuys in Riemst.

Vier dagen lang begeleidden Annique Janissen en Tom Lathouwers van Planktom de Riemstenaartjes in de boeiende wereld van het musicalgebeuren. De hele week kregen de kinderen heel wat 'tips and tricks'. Donderdagavond was het dan eindelijk zover: het moment suprême was aangebroken. De jongens en meisjes konden aan ouders en familie laten zien wat ze de afgelopen week allemaal geleerd hadden. En er zit duidelijk heel wat talent in Riemst.