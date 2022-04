Scouts houden weer festival Houten Kop

GENK

Met corona heeft het even geduurd maar afgelopen weekend hebben de scouts van Genk Centrum toch het driedaags festival Houten Kop kunnen organiseren. Voor de gelegenheid werd aan de Sint Martinuskerk met houtpalen en zeilen een koepel gebouwd waaronder het feestje werd uitgerold. “Op vrijdag was er de Disco-avond en op zaterdag optredens van Belgische muziekbands”, zegt hoofdleider Gilles Schrijvers. “En op zondag de bierproefdag. Het was zalig om nog eens met ons allemaal uit de bol te gaan. Bovendien zat ook het weer mee. Houten Kop is een traditie die acht jaar geleden is ontstaan. Nu het weer mag zullen we die onverminderd voortzetten.” cn