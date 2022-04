Voortaan ook G-Tennis bij Tennisclub LiMa in Eisden

MAASMECHELEN

Afgelopen zaterdag opende LiMa Tennis en Padel in Eisden voor het eerst de terreinen voor G-Tennis. Acht sportievelingen boden zich aan voor een gratis initiatieles. Binnen twee weken start ook een groep met padel. G-Tennis is er voor personen vanaf twaalf jaar met een verstandelijke en/of autismespectrumstoornis. “Wij willen toegankelijk zijn voor iedereen”, vindt Daan Deckers van LiMa. “Wij hebben al een grote groep voetballers bij Eendracht Mechelen aan de Maas en willen verder uitbreiden”, weet Luc Ramaekers van G-voetbal. “Met de hulp van lesgevers van Tennis Vlaanderen zijn we nu gestart met G-tennis”, aldus Peter Vandermeulen, voorzitter G-Sport Maasland. Geïnteresseerden kunnen verder genieten van zeven lessen voor vijftig euro. jth

Info: 0499/08.46.06