Franse sprinter Hofstetter heeft 35 (!) hechtingen in het oor na contact met schijfrem

De Fransman Hugo Hofstetter is afgelopen vrijdag zwaar ten val gekomen in het Circuit Cycliste Sarthe. Hij werd daarbij in het oor gesneden door een vlijmscherpe schijfrem van een collega en kreeg 35 (!) hechtingen in dat oor. “Wanneer worden deze schijfremmen verplicht afgedekt?”, vraagt hij zich af op Twitter.