IN BEELD. Zo groot is de schade in dancing La Rocca na de verwoestende brand

De schade is enorm na de verwoestende brand in La Rocca. — © Belga

Volgende week zou er in de discotheek voor de laatste keer gefeest worden voor de definitieve sluiting, maar een verwoestende brand bracht maandag abrupt een einde aan wat ooit een iconische danstempel was. De schade aan dancing La Rocca langs de Antwerpsesteenweg in Lier is groot. Zo ziet de nachtclub er vanbinnen uit nadat het gebouw een tijd in lichterlaaie stond.

Op het moment dat de brand maandagmorgen uitbrak, was de dancing gesloten. De brand ontstond vermoedelijk op de benedenverdieping en greep snel om zich heen. Bij aankomst van de brandweer was de brand al uitslaand. De brand is intussen onder controle, maar het gebouw is bijna volledig verwoest. Het dak is vernield en ook binnen is enorm veel brandschade.

© BELGA

