Start Wout van Aert in Roubaix of niet? Donderdag valt beslissing

Start Wout van Aert zondag in Parijs-Roubaix of houden de naweeën van een COVID-besmetting hem ook weg uit de Franse helleklassieker? Die beslissing valt uiterlijk donderdag, wanneer zijn Jumbo-Visma de kasseistroken van de Hel van het Noorden verkent. Ondertussen zou de Belgische kampioen in het Spaanse Calpe aan het trainen zijn, zo beweren enkele bronnen.