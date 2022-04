Oudsbergen

In het weekend van 15 en 16 april organiseren de Chirojongens van Opglabbeek hun Chirofuif. Nieuw is de 30+ fuif op 15 april. “Hiermee willen we de nostalgische tijden van onze grote memorabele Chirofuiven in Opglabbeek weer oproepen”, klinkt het bij de bestuursploeg.