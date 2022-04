Kinderen creatief met krant

Oudsbergen

Speelplein Deugniet palmde de voorbije week Opglabbeekse De Krinkel in. “Met een binnen- en buitenspeelruimte, waar kinderen hun ding kunnen doen”, weet Astrid van de Jeugddienst. Een twintigtal kinderen leerden creatief zijn met kranten, cupcakes bakken en ze kregen te horen hoe het genderverhaal in elkaar steekt. “We hebben vooral veel vriendjes gemaakt, want vriendjes die heb je nooit genoeg”, klinkt het enthousiast bij de kinderen. Omdat er veel vriendjes naar de speelpleinwerking komen zoekt de jeugddienst nog monitoren. “Kandidaat monitoren mogen zich melden bij de jeugddienst”, besluit Astrid. rdr