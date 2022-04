Een Balenaar meende dat een wolf vlakbij zijn woning zat, maar in werkelijkheid ging het om een husky. — © rr

Balen

De ‘wolf’ die dit weekend in het centrum van Balen werd gespot, blijkt in werkelijkheid een husky. “Er loopt in Balen al een tijdje een lookalike rond die geregeld op de foto gaat”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf.