Kevin De Bruyne trekt met zijn zoontjes na topper tegen Liverpool naar McDonald’s

LEES OOK. Britse pers smult van Kevin De Bruyne: “Eeuwige dreiging van het eerste tot het laatste fluitsignaal”

KDB was zondag in het Etihad Stadium de absolute uitblinker in de kraker tegen titelrivaal Liverpool. Hij bekroonde zijn prestatie met een heerlijk doelpunt. Zijn zoontjes Mason, Milian, Rome en vrouw Michele maakten het mee vanop de eerste rij en mochten van papa uitgebreid nagenieten. De Rode Duivel stopte met zijn kroost aan de McDonald’s. KDB postte de beelden op zijn TikTok-kanaal. Bij zijn vertrek naar het stadium krijgt Kevin een klinkende zoen van Rome. Na de wedstrijd trakteert hij zijn kinderen op een Happy Meal. Zusje Suri, 1 jaar jong, zal bij de eventuele titelviering in mei zeker ook van de partij zijn. (rco)