Herk-de-Stad

3.000 tulpen schieten uit de grond langs de Diestsesteenweg in Herk-de-Stad. Daar is een pluktuin geopend waar je zelf bloemen kan plukken. Het is ook de bedoeling dat je nadien zelf afrekent aan de kassa. ‘‘Wie vertrouwen geeft, krijgt vertrouwen terug,’‘ klinkt het bij de initiatiefnemers. Voorlopig staan enkel de tulpen in bloei. Later volgen nog dahlia’s, lelies, gladiolen en zonnebloemen.