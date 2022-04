KWB Lindelhoeven neemt de draad op met wandeling en pannenkoekenfestijn

Pelt

Na twee jaar van inactiviteit nam KWB Lindelhoeven de draad weer op. Ze organiseerden een gezinswandeling op domein ’t Hobos en die werd afgesloten met een pannenkoekenfestijn met 89 kleine en grote deelnemers.

Het pannenkoekenfestijn ging door in dagcentrum De Klimroos, in de buurt van de MS-campus, met wie de afdeling een partnerschap heeft. "De samenwerking met De Klimroos willen wij als vrijwilligers in de verf zetten", zegt Francis Vliegen van KWB. "Onze bakploeg (foto) had na twee jaar stilliggen niets ingeboet aan kwaliteit en de pannenkoeken werden gesmaakt." KWB herstartte ook zijn wekelijkse fietstochten en het petanquen op vrijdag op de buitenpleinen aan De Klimroos.