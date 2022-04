Hamse jongeren oefenen trucjes op het skateboard

Ham

In samenwerking met de jeugddienst werd zopas de lessenreeks Start 2 skateboard afgerond in het skatepark Vlietje. Uit een eerdere rondvraag bleek immers dat er bij de jeugdige doelgroep een grote vraag leefde.

“De twee lessenreeksen waren dan ook meteen volgeboekt”, zegt Marissa Claes van de Hamse sportdienst. “We hebben twee leeftijdsgroepen met telkens tien deelnemers gemaakt. Zij kregen vier keer les van deskundigen uit een Hasseltse skateclub. Met dit basispakket kunnen ze zich dan verder bekwamen in de kunstjes van het skaten. Wellicht gaan we in de zomer die lessenreeks nog eens opnieuw aanbieden.” sb