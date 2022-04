Hondenbar houdt halt in Peer met photobooth voor hond en baasjes

Peer

De hondenbar, een hondenwandeling annex proeverij voor honden, hield vorig weekend halt in Peer. Er werd ook een photobooth uitgetest voor baasje en hondje. De opbrengst daarvan wordt gebruikt om hondenvoer te kopen voor honden in Oekraïne.

“Dit weekend is de photobooth nog gratis, maar vanaf volgende week is het 2 euro”, zegt Stefan Vranckx, eigenaar en uitvinder van de speciale photobooth. “De opbrengst daarvan gaat honderd procent naar hondenvoer voor honden in Oekraïne. “De photobooth stond in een tent met zetel voor baasje met hond of voor de hond alleen. Via de flitspaal konden de baasjes aangeven of ze een GIF-bestand, video of foto wilden. De startlocatie voor de hondenwandeling was een pop-upfietscafé met themawandelingen van 2,5 tot 10,5 km. De honden konden snoepjes zoeken in een ballenbad en voor zowel honden als baasjes was er wat lekkers als afsluiter.” peb