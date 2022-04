Een gratis appelboom voor onze lezers

In tijden van heel wat bitter nieuws zorgt jouw krant vandaag voor een beetje zoetigheid. Ter gelegenheid van Limburgdag en de 183ste verjaardag van onze mooie provincie schenken we elke lezer een gratis appelboom!

De bomen werden met zorg gekweekt in Limburg bij Fruitboomkwekerij Carolus Trees in Nieuwerkerken. Heb jij een plekje in je tuin voor deze appelboom? Reserveer dan nu alvast jouw boom. Je kan je boom in jouw gemeente afhalen op zaterdag 7 mei.

Reserveren kan tot en met donderdag 28 april.