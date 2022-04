Jongeren Diyanetwerking Selimiye moskee genieten van ijsje na stevige wandeling

Heusden-Zolder

Een stevige wandeling op de mijnterril van Heusden-Zolder. Dat was vorige week de activiteit van de jongerenwerking van de Heusdense moskee. “We hebben de terril opgewandeld en daarna zijn we samen een film gaan kijken”, zegt Oktay Korkmaz van de jongerenwerking. “Om de namiddag af te sluiten, trakteerden we de jongeren op een lekker ijsje. Samen met imam Seyfettin Özer hebben de jongeren erg genoten.” zb