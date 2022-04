Delegatie uit het Duitse Pasewalk te gast in Halen voor 20 jaar verzustering

Halen

Halen is al twintig jaar verzusterd met het Duitse Pasewalk. Dat werd afgelopen weekend gevierd met de komst van een delegatie uit de Duitse stad in Halen.

De basis van de verbroedering is de Slag van de Zilveren Helmen die in de Eerste Wereldoorlog in Halen uitgevochten is. In de Duitse stad was vroeger het tweede Kurassiersregiment gelegerd, dat aan de Halense slag heeft deelgenomen. Het initiatief voor de verzustering werd destijds genomen door de Halense Zusterstadvrienden, die ook de contacten warm houden.

“Samen met een delegatie uit Pasewalk was ook een afvaardiging uit Police in Polen te gast”, zegt drijvende kracht Julien Stroobants van de Halense Zusterstadvrienden. Police is een zusterstad van Pasewalk en is er ook altijd bij als wij in Pasewalk te gast zijn. Naast een ontvangst in Halen lieten we de delegaties ook kennismaken met Limburg. Zo brachten we een bezoek aan het nationaal park Hoge Kempen. We reisden ook naar Brussel voor een bezoek aan het federale parlement, het Europese parlement, het paleizenplein en de Grote Markt.” lw