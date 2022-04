Leerlingen basisschool Straf! ruimen zwerfvuil in schoolbuurt

Beringen

De klas van juf Hatice van basisschool Straf! in Beringen-Mijn trekken er regelmatig op uit om het zwerfvuil in hun gemeente op te ruimen. Het zijn de mooimakers van de schoolbuurt.

“We zijn bezorgd om de natuur en vinden het niet fijn als mensen die vuil maken”, zegt juf Hatice. “Daarom vinden we het belangrijk om onze schoolomgeving netjes te houden. We vinden vaak flesjes, blikjes, plastiek en mondmaskers. De leerlingen zijn erg geëngageerd en dat is fijn. Ik ben fier op onze straffe leerlingen.”(zb)