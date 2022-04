Maandagochtend is een brand uitgebroken in La Rocca die de dancing helemaal in as legde. Komend weekend zou het laatste feestje plaatsgevonden hebben. De danstempel zal plaatsmaken voor een Jumbo-supermarkt. Van 34 jaar feest en decadentie. Van house en champagne en ecstasy. Van steekpartijen en miljoenenfraude. Van bezoekjes van Grace Jones en Rihanna. “Ze zouden van La Rocca werelderfgoed moeten maken.”