Craenhofkens vieren lentefeest in eigen tuin

Leopoldsburg

De moestuinliefhebbers van de Craenhofkens hebben het nieuwe tuinseizoen ingezet met een lentefeest.

“Momenteel telt het gezelschap een 20-tal leden”, zegt Peter Drieskens. “Zij zorgden allemaal voor lekkers voor het feest. Een deel van het domein kreeg intussen een herbestemming als voedselbos voor de fauna, maar daarnaast hebben we nog enkele perceeltjes vrij voor ecologische tuinders. We gaan onze tuinpoort in de toekomst vaker openstellen met rondleidingen en workshops. Hier is immers expertise in huis rond bijvoorbeeld het kringloopverhaal.” sb