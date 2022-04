Zonnecrème tappen: zo wil Hasselt huidkanker bij inwoners voorkomen

“Voldoende smeren is cruciaal voor de preventie van huidkanker, de meest voorkomende vorm van kanker. Zo ontwikkelt 1 op 75 mensen een melanoom, 20 procent ontwikkelt een vorm van huidkanker. Dat komt neer op bijna 16.000 Hasselaren. Daar willen we de Hasselaren attent op maken”, zegt schepen Dymfna Meynen (N-VA). De palen komen vanaf dinsdag op de Grote Markt, het Kolonel Dusartplein en bij het Kapermolenpark. Het bedrijf Sundo zorgt ervoor dat, via slimme distributiepalen, er altijd gratis zonnebrandcrème voorradig is. “Op de palen komt nog belangrijke informatie over de UV-index, de temperatuur en om de hoeveel tijd er best gesmeerd wordt met nog extra tips over hoe je je best kan beschermen tegen de zon. Een gebruinde huid is wel mooi, maar teveel zon is niet goed. Regelmatig zonnecrème smeren helpt maar de schaduw opzoeken en je huid beschermen door gepaste kledij kan al veel goeds doen.” (dj)