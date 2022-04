Veertiger met messteek in hals dood aangetroffen in trappenhal, politie onderzoekt verdacht overlijden

De politie voert een onderzoek naar een verdacht overlijden in Zellik. Daar werd zondagavond een 45-jarige Moldaviër dood aangetroffen in de trappenhal van een appartementsgebouw met een messteek in de hals.

Zondagavond werd de politie opgeroepen voor een “ruzie met gewonde” in Zellik. Ter plaatse trof men in de trappenhal van een klein gebouw het slachtoffer aan, een 45-jarige man uit Moldavië. Hij had een messteek in de hals en was reeds overleden.

“Volgens getuigen in het gebouw hadden drie personen die daar niet wonen er ruzie gekregen. Daarbij kreeg het slachtoffer een messteek. Een van de personen zou gevlucht zijn, de tweede was nog ter plaatse en werd door de politie gearresteerd. Het betreft een 21-jarige man van Roemeense nationaliteit, die geen vaste verblijfplaats in België heeft”, meldt Carol Vercarre van het parket van Halle-Vilvoorde.

Wetsdokter

Het parket heeft het gerechtelijk labo en een wetsdokter gevraagd om ter plaatse te gaan en heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor doodslag ten laste van de 21-jarige man en de voorlopig nog onbekende tweede verdachte.

“In de loop van de nacht werd ter plaatse afgestapt. Er zal nog een autopsie gebeuren op het slachtoffer, en de verdachte zal verhoord worden, waarna de onderzoeksrechter zal beslissen of hij onder aanhoudingsmandaat wordt geplaatst”, laat het parket nog weten.