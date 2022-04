Kinderen maken zelf windturbines tijdens workshop

Eksel

Tijdens een workshop van de jeugddienst van Hechtel-Eksel konden kinderen woensdagmiddag leren hoe ze een windturbine maken.

“We proberen vanuit de jeugddienst steeds vernieuwende en/of verrassende workshops of kampen aan te bieden”, zegt Franky Verdurmen van de jeugddienst. “Windenergie en het klimaat in het algemeen zijn een hot item. Met de mensen van JCW (jeugd, cultuur en wetenschap) hebben we een partner die op dezelfde golflengte zit.”

De kinderen bouwden een windmolen die echt elektriciteit maakte. De windmolen richtte zich naar de wind en maakte dankzij een overbrenging en een elektronische schakeling genoeg elektriciteit voor een klein lichtje. De deelnemende kinderen waren heel enthousiast. peb