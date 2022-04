Leerlingen De Regent bakken voor Oekraïne

Gingelom

De leerlingen van het 4de leerjaar van basisschool De Regent uit Gingelom hebben zich ingezet voor Oekraïne. Meester Bart Champagne: “Mijn leerlingen kwamen zelf aanzetten met het idee om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te helpen. Er werd wat gebrainstormd en al snel kwamen ze op het thema ‘bakken voor Oekraïne’, want iedereen houdt van koekjes en cupcakes. Uiteindelijk hebben de ouders van de 18 leerlingen van mijn klas wafels gebakken, en die werden dan in de speeltijden verkocht. Er werden 580 wafels verkocht aan 50 cent per stuk, goed voor een opbrengst van 290 euro. Het geld werd al gestort op het rekeningnummer van Oekraïne 1212.” erre